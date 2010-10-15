Матч КНДР – Южная Корея проходит без зрителей. В Пхеньян не пустили иностранных болельщиков и журналистов

В Пхеньяне проходит матч между сборными КНДР и Южной Кореи (0:0, первый тайм) в рамках квалификации от Азии.

На игру приехал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Стоит отметить, что прямая трансляция (даже текстовая на сайте Азиатской футбольной конфедерацией) матча между Северной Кореей и Южной не ведется, на игру не допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ.

Более того, ожидалось, что игру на 50-тысячном стадионе имени Ким Ир Сена посетят минимум 40 тысяч человек, однако в итоге матч проходит без зрителей.

Корейская футбольная Ассоциация получает информацию о ходе игры от делегата Азиатской конфедерации футбола, который отправляет сообщения и фото со своего мобильного телефона.

Это первый матч между соседними сборными на территории КНДР с 1990 года.