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Матч КНДР – Южная Корея проходит без зрителей. В Пхеньян не пустили иностранных болельщиков и журналистов

Теги Сборная Южной Кореи по футболу ФИФА болельщики Азиатская футбольная конфедерация Сборная КНДР по футболу Джанни Инфантино квалификация ЧМ-2022 Азия Политика Футбол

В Пхеньяне проходит матч между сборными КНДР и Южной Кореи (0:0, первый тайм) в рамках квалификации ЧМ-2022 от Азии.

На игру приехал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Стоит отметить, что прямая трансляция (даже текстовая на сайте Азиатской футбольной конфедерацией) матча между Северной Кореей и Южной не ведется, на игру не допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ.

Более того, ожидалось, что игру на 50-тысячном стадионе имени Ким Ир Сена посетят минимум 40 тысяч человек, однако в итоге матч проходит без зрителей.

Корейская футбольная Ассоциация получает информацию о ходе игры от делегата Азиатской конфедерации футбола, который отправляет сообщения и фото со своего мобильного телефона. 

Это первый матч между соседними сборными на территории КНДР с 1990 года.

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