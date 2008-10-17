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Ласицкене вошла в число кандидаток на звание спортсменки года по версии IAAF

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене попала в число кандидаток на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене в сезоне-2019 одержала третью победу на чемпионатах мира подряд, показала лучший результат сезона (2,06 м), одержала 21 победу в 23 стартах и выиграла «Бриллиантовую лигу».

Помимо россиянки, на звание спортсменки года претендуют еще 10 легкоатлеток:

Беатрис Чепкоеч (Кения, 3000 м с/п)
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 100 м, 200 м)
Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания, семиборье)
Сифан Хассан (Голландия, 1500 м, 10 0000 м)
Бригид Косгей (Кения, марафон)
Малайка Михамбо (Германия, прыжки в длину)
Далайла Мухаммад (США, 400 м с/б)
Сальва Эид Насер (Бахрейн, 400 м)
Хеллен Обири (Кения, 5 000 м)
Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок)

Церемония вручения наград IAAF пройдет в Монако 23 ноября. Финалисты определятся 4 ноября после голосования совета IAAF, а также болельщиков в соцсетях.

Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд

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