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ФИФА готова ввести пожизненный запрет для фанатов на посещение всех стадионов мира за расизм

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ФИФА выступила с заявлением по итогам скандального матча отборочного раунда Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6).

В заявлении сказано, что федерация может расширить до мирового масштаба те санкции, которые будут применены к организации, допустившей проявления расизма на стадионе.

ФИФА ожидает решения дисциплинарного комитета УЕФА по вчерашнему матчу и готова применить санкции к Болгарскому футбольному союзу со своей стороны.

«Так много раз мы говорили, что расизму нет места в футболе, однако до сих пор сталкиваемся с этим вызовом и боремся с этой проблемой как в нашем спорте, так и в обществе. Нам необходима помощь властей в том, что идентифицировать и наказать нарушителей. Однако, возможно, нам стоит более широко подумать над этой проблемой и над путями ее решения.

Мы недавно ужесточили правила и не думали, что нам так скоро вновь придется думать о том, как сражаться с этой отвратительной проблемой. Кажется, что в некоторых частях мирах ситуация только ухудшается.

Я призываю представителей футбольной общественности присоединиться к нам и вместе подумать о новом, более сильном и эффективном методе борьбы с расизмом в футболе. Для начала я бы предложил ввести систему правил, позволявшую бы пожизненно отстранять нарушивших правила фанатов от посещения стадионов. ФИФА может вывести подобные наказания на общемировой уровень», – сказал президент организации Джанни Инфантино.  

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