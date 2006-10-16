НХЛ. «Монреаль» принимает «Тампу», «Торонто» играет с «Миннесотой»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 16 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 16 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 16 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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