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НХЛ. «Монреаль» принимает «Тампу», «Торонто» играет с «Миннесотой»

Теги результаты Филадельфия Монреаль Торонто Тампа-Бэй Каролина Нэшвилл Детройт Ванкувер Миннесота Калгари Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Тампа-Бэй
Дата проведения
16 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Миннесота
Дата проведения
16 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Аризона
Дата проведения
16 октября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Филадельфия
Дата проведения
16 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Детройт
Дата проведения
16 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Нэшвилл
Дата проведения
16 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Каролина
Дата проведения
16 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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