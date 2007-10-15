Каталонский политик ответила Гвардиоле: «Очень смело клеветать на Испанию, умолчав об обогатившем его Катаре»

Испанский и каталонский политик, лидер оппозиции в парламенте Каталонии Инес Арримадас подвергла критике заявление главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, сделанное после объявления приговоров каталонским политзаключенным.

«Я восхищалась Гвардиолой как футболистом и тренером, но должна осудить его «политическую» ложь.

Это очень смело – клеветать на Испанию, не говоря ни слова об обогатившем его Катаре. Нашей демократии подходит любая идеология, не нарушающая закон. Здесь же речь идет не о несогласии, а о мятеже», – написала Арримадас в твиттере.

Фото: твиттер Инес Арримадас.

Гвардиола о приговорах каталонским политзаключенным: «Испания превращается в авторитарное государство»