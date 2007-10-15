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Каталонский политик ответила Гвардиоле: «Очень смело клеветать на Испанию, умолчав об обогатившем его Катаре»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Политика деньги Футбол

Испанский и каталонский политик, лидер оппозиции в парламенте Каталонии Инес Арримадас подвергла критике заявление главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, сделанное после объявления приговоров каталонским политзаключенным. 

«Я восхищалась Гвардиолой как футболистом и тренером, но должна осудить его «политическую» ложь. 

Это очень смело – клеветать на Испанию, не говоря ни слова об обогатившем его Катаре. Нашей демократии подходит любая идеология, не нарушающая закон. Здесь же речь идет не о несогласии, а о мятеже», – написала Арримадас в твиттере. 

Фото: твиттер Инес Арримадас. 

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