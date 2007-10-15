Протестующие в Гонконге сожгли майку Леброна Джеймса

Протестующие в Гонконге во вторник сожгли майку суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Джеймс ранее прокомментировал знаменитый твит генменеджера «Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестующих Гонконга. Баскетболист, который нередко высказывается по поводу резонансных событий, на этот раз сказал лишь, что Мори «не был осведомлен» о возможных последствиях своего твита.

«Будьте осторожны с тем, что мы пишем в твиттере, говорим и делаем. Даже если да, у нас есть свобода слова, это может повлечь много негатива», – отметил Джеймс.

Такая реакция вызвала недовольство у участников протеста. Они бросили горящую майку Джеймса на его фотографию, а также потоптались еще на нескольких майках 4-кратного MVP .

Мори 4 октября опубликовал пост с картинкой «Сражайся за свободу. Будь вместе с Гонконгом», который позже был удален.

В Китае были крайне недовольным твитом, а затем и реакцией самой НБА, которая поддержала генменеджера в праве свободно выражать свои мысли.

НБА рискует потерять из-за конфликта 4 миллиарда долларов на китайском рынке.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein