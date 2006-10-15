Федун о медалях РПЛ: «Да. Но не в этом сезоне»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об ожиданиях от нового главного тренера клуба Доменико Тедеско.

– Тедеско говорит, что с вами один раз встречался и это очень важно для него. И еще он сказал, что контракт с ним подписан до 31 мая 2021 года – это нормально?

– Абсолютно нормально, достаточно.

– А почему все-таки он, а не кто-то другой?

– Это был выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился.

– А футболисты как оценивают нового тернера, болельщики…

– Оценят тогда, когда завершим этот чемпионат.

– Но он русского совсем не знает, будет работать через переводчика. Да и почти все его помощники – немцы. Это не осложнит его взаимоотношения с командой?

– Для меня нет. Для игроков тоже, поскольку он будет на английском языке говорить, а большинство футболистов его знают. Кроме того, он знает еще четыре языка. Испанский, французский, немецкий. Так что там проблем нет никаких вообще.

– Но он еще очень молодой – Тедеско 34 года. А защитнику «Спартака» Андрею Ещенко – 35.

– Ну и что? Никаких проблем.

– Какие у вас надежды на нового тренера, на команду?

– Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все.

– Тогда, значит, надежда есть все-таки. А что не хватает для побед «Спартаку» сейчас?

– Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда.

– Какие вы ставите задачи перед тренером?

– На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул.

– А медали?

– Да. Но не в этом сезоне.

– А в следующем?

– У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется.

– А дальше?

– А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков.

– Да, мы с вами как-то говорили на эту тему, вы по-прежнему…

– Это не по-прежнему, это мое решение, которое не будет изменено.

– А если болельщики вас не поддержат и скажут – нет…

– Ну, в нашей стране рабства ж нет, правильно? – отметил Федун.