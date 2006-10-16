Испания вышла на Евро-2020, сыграв вничью со шведами. Родриго сравнял на 92-й

Сборная Испании сыграла вничью со Швецией (1:1) в матче 8-го тура квалификации Евро-2020.
Испанцы проигрывали с 50-й минуты, однако на 92-й минуте счет сравнял вышедший на замену Родриго.
Ничья гарантировала испанцам выход в финальную часть турнира.
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Френдс Арена»
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Швеция –
Ольсен, Гранквист, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг, Форсберг, Экдаль (Свенссон, 83), Ларссон, Ольссон, Квайсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90).
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Испания –
Де Хеа (Аррисабалага, 60), Альбиоль, Мартинес, Бернат, Карвахаль (Навас, 81), Родри Эрнандес, Алькантара (Родриго, 66), Себальос, Фабиан Руис, Ойарсабаль, Жерар Морено.
- Предупреждения:
- Себальос (69), Фабиан Руис (80), Ольссон (81), Родри Эрнандес (89), Берг (89), Ларссон (90).