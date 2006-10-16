Испания вышла на Евро-2020, сыграв вничью со шведами. Родриго сравнял на 92-й

Сборная Испании сыграла вничью со Швецией (1:1) в матче 8-го тура квалификации Евро-2020.

Испанцы проигрывали с 50-й минуты, однако на 92-й минуте счет сравнял вышедший на замену Родриго.

Ничья гарантировала испанцам выход в финальную часть турнира.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.

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