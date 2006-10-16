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Испания вышла на Евро-2020, сыграв вничью со шведами. Родриго сравнял на 92-й

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

Сборная Испании сыграла вничью со Швецией (1:1) в матче 8-го тура квалификации Евро-2020.

Испанцы проигрывали с 50-й минуты, однако на 92-й минуте счет сравнял вышедший на замену Родриго.

Ничья гарантировала испанцам выход в финальную часть турнира.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.

Швеция – Испания 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 50 Берг, 1:1 – 90 Родриго.
ШвецияОльсен, Гранквист, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг, Форсберг, Экдаль (Свенссон, 83), Ларссон, Ольссон, Квайсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90).
ИспанияДе Хеа (Аррисабалага, 60), Альбиоль, Мартинес, Бернат, Карвахаль (Навас, 81), Родри Эрнандес, Алькантара (Родриго, 66), Себальос, Фабиан Руис, Ойарсабаль, Жерар Морено.
Предупреждения:
Себальос (69), Фабиан Руис (80), Ольссон (81), Родри Эрнандес (89), Берг (89), Ларссон (90).

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