Баста стал владельцем ростовского СКА, вложив около 10 млн рублей на развитие клуба

Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону – клуба, выступающего в (группа «Юг»).

Баста закрыл долговые обязательства армейцев и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба.

«Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами», – говорится в заявлении СКА.

В структуру клуба также вошел Сергей Городничук, известный по работе в «Химках» и РФС. Спортивным директором назначен Виктор Панченко, а руководителем медиа – Станислав Меркис, работавший ранее в «Енисее».

«Первостепенной целью является создание крепкого, боеспособного коллектива, который сможет укрепить свои позиции на уровне ПФЛ с перспективой выхода в ФНЛ.

В 2020 году клуб перезапустит собственную футбольную школу, о чем представители СКА сообщат дополнительно», – говорится также в заявлении.

После 13 туров ростовчане занимают в таблице «Юга» 7-е место.