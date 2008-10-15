«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге» – будет отдавать в аренду молодежь и проведет товарищеский матч

Благодаря переходу тренера вратарей Макса Урванчки заключил партнерское соглашение с немецким «Эрцгебирге Ауэ».

Клубы запланировали товарищеский матч (дата не уточняется). Также «Спартак» будет отдавать молодых игроков в аренду саксонскому клубу, выступающему во второй бундеслиге.

«Спартак» – это российский топ-клуб. Мы только приобретем от сотрудничества», – сказал президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт.

Урванчки вошел в штаб Доменико Тедеско.

Мы изучили трактат Тедеско о прессинге. Как же интересно и понятно он говорит о тактике