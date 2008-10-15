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«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге» – будет отдавать в аренду молодежь и проведет товарищеский матч

Теги Спартак премьер-лига Россия Эрцгебирге Д2 Германия Доменико Тедеско Макс Урванчки Футбол

Благодаря переходу тренера вратарей Макса Урванчки «Спартак» заключил партнерское соглашение с немецким «Эрцгебирге Ауэ».

Клубы запланировали товарищеский матч (дата не уточняется). Также «Спартак» будет отдавать молодых игроков в аренду саксонскому клубу, выступающему во второй бундеслиге.

«Спартак» – это российский топ-клуб. Мы только приобретем от сотрудничества», – сказал президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт.

Урванчки вошел в штаб Доменико Тедеско.

Мы изучили трактат Тедеско о прессинге. Как же интересно и понятно он говорит о тактике

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