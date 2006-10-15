«Авангард» победил СКА в третий раз подряд

«Авангард» победил СКА в матче регулярного чемпионата .

На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию игры. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Это третья победа подряд «Авангарда» над СКА. В прошлом сезоне омский клуб одержал две победы (3:2 Б, 2:0).

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