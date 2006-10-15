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«Авангард» победил СКА в третий раз подряд

Теги Авангард СКА КХЛ Хоккей

«Авангард» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию игры. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Это третья победа подряд «Авангарда» над СКА. В прошлом сезоне омский клуб одержал две победы (3:2 Б, 2:0).

Авангард – СКА 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Дата проведения
15 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Войнов (Бек, Клинкхаммер)
1:1 – 4 Барабанов (Кемппаинен, Бурдасов)
1:2 – 8 Лехтеря (Рундблад)
2:2 – 28 Семенов (Потапов)
3:2 – 41 Дедунов ()
Вратари: Бобков 15/17 – Хелльберг 25/28.

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