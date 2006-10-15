«Авангард» победил СКА в третий раз подряд

«Авангард» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию игры. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
Это третья победа подряд «Авангарда» над СКА. В прошлом сезоне омский клуб одержал две победы (3:2 Б, 2:0).
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- 1:0 – 2 Войнов (Бек, Клинкхаммер)
- 1:1 – 4 Барабанов (Кемппаинен, Бурдасов)
- 1:2 – 8 Лехтеря (Рундблад)
- 2:2 – 28 Семенов (Потапов)
- 3:2 – 41 Дедунов ()
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