Украинский журналист прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука о сборной России.

— У нас сейчас активно обсуждают слова Яремчука. Не зря ли он сказал про сборную России?

— Если честно, я не хотел бы никого принижать или сравнивать. Яремчука знаю как парня сдержанного, хорошего, добросовестного. Если он сказал что-то сгоряча... Не слышал, как это прозвучало в оригинале, но вообще в нашем медийном пространстве поддеть Россию считается признаком хорошего тона.

— И как вы к этому относитесь? Это нормально?

— Ну как нормально... Конечно, это нехорошо. Но для данной ситуации это, скажем так, естественно. На месте футболистов я воздерживался бы от этого и присматривался бы к собственным достижениям. А то в футболе никогда не знаешь, с какой стороны может прилететь.

Больше всего мне не хотелось бы, чтобы повторилась ситуация, когда сборные России и Украины были бы худшими командами по итогам . Пусть обе наши команды будут лучшими. Спортивные успехи гораздо важнее всего этого. А политические и военные отношения переносить на спорт... Увы, это неизбежно на уровне болельщиков и игроков, но не есть хорошо.

— Вы вообще ждете чего-то хорошего от встречи России и Украины на Евро?

— В полуфинале, да?

— К примеру.

— Мне кажется, матч сборных России и Украины в плей-офф чемпионата Европы был бы столь классным, столь нерядовым событием, что это стало бы замечательным поводом встряхнуться, посмотреть на себя со стороны и попытаться в этом море крови и дерьма, которого нанесло за последние пять лет, отыскать точки соприкосновения. И вспомнить все то хорошее, что нас связывало раньше.

Как и всякий нормальный человек, я выступаю за мир, за хорошие экономические отношения, за то, чтобы мы свободно ездили друг к другу. Но, к сожалению, между нами произошли вещи, через которые будет очень сложно переступить. И, возможно, на Украине к этому относятся гораздо серьезнее, чем в России. Но скажем так: полуфинал Евро — это настолько прекрасная цель, что встретить там сборную России злом не будет, – сказал Франков.

Форвард сборной Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро»