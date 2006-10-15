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Квалификация Евро-2021 (U21). Россия забила 5 мячей Эстонии и идет 2-й в группе

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В матче 4-го тура квалификации Евро-2021 (U21) сборная России на выезде разгромила Эстонию (5:0). 

Россияне набрали 8 очков после четырех туров и занимают второе место в группе. Польша лидирует с 10 очками, у идущей третьей Болгарии 5 баллов.

Победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Остальные восемь команд со вторых мест сыграют в стыковых матчах, четыре победителя также поедут на Евро.

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

Эстония U-21 – Россия U-21 0:5 (0:2, 0:3)
Дата проведения
15 октября, 19.15, «Калев Пярну»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 26, пенальти Чалов, 0:2 – 35 Глушенков, 0:3 – 65 Глебов, 0:4 – 69 Круговой, 0:5 – 75 Калугин.
Эстония U-21 – Hein, Soomets, Мийл, Липп, Поом, Роосалу, Вялья (Каск, 63), Ульянов (Кяос, 63), Usta (Вахерна, 27), Валге (Рейнкорт, 74), Ярвелайд.
Россия U-21Сафонов, Калугин, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Глушенков, Ломовицкий (Кучаев, 63), Умяров (Глебов, 63), Обляков (Голубев, 79), Сулейманов (Грулев, 74), Чалов (Уткин, 74).
Предупреждение:
Грулев (87).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U-21)

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