В матче 4-го тура квалификации Евро-2021 (U21) сборная России на выезде разгромила Эстонию (5:0).

Россияне набрали 8 очков после четырех туров и занимают второе место в группе. Польша лидирует с 10 очками, у идущей третьей Болгарии 5 баллов.

Победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Остальные восемь команд со вторых мест сыграют в стыковых матчах, четыре победителя также поедут на Евро.

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U-21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U-21)