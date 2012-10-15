«Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за игры Фати и необходимости купить «девятку»

может отказаться от идеи приобретения нападающего Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в руководстве клуба впечатлены игрой 16-летнего хавбека , который прекрасно проявил себя на левом фланге атаке. В случае, если Неймар перейдет в «Барселону», Фати перестанет регулярно играть в стартовом составе команды. Несмотря на то, что Фати еще очень молод, в клубе этого не хотят.

Сообщается, что приоритетом для руководства «Барселоны» является приобретение «девятки» на замену нападающему . В решение этой задачи клуб готов вложить внушительную сумму.

Кроме того, «Барселону» смущает количество травм Неймара. Он пропустил старт сезона из-за повреждения, затем играл очень ярко, забив 4 мяча в 5 играх Лиги 1 за «ПСЖ». Однако в товарищеском матче за сборную Бразилии Неймар получил травму бедра и пропустит из-за нее около месяца.

Наконец, на решение о трансфере Неймара может повлиять тот факт, что в 2021 году пройдут выборы нового совета директоров. Вероятно, нынешнее руководство не захочет подписывать Неймара следующим летом, за год до выборов, чтобы избежать критики со стороны болельщиков.

В летнее трансферное окно «Барселона» хотела приобрести Неймара, однако не смогла договориться с «ПСЖ» об условиях сделки. Также сообщалось, что на игрока претендовал «Реал».