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Тина Канделаки – Sports.ru: «Зачем тиражировать глупость Яремчука и подбрасывать уголь в горящий костер?»

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Роман Яремчук Политика Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на высказывание нападающего сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

«Помните популярное некогда выражение «Спорт – вне политики»?

Его состоятельность в большой степени зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко.

После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро.

Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но ведь спортивные порталы (например, горячо любимый мной «Спортс») – ради хайпа и кликов – начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях.

Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?» – написала Канделаки

Форвард сборной Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро»

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