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Мария Бутырская: «Смотришь на Загитову и думаешь, что, может, четверные ей и не нужны»

Теги сборная России Мария Бутырская Гран-при сборная Японии сборная Казахстана женское катание Japan Open Элизабет Турсынбаева Алина Загитова Рика Кихира Александра Трусова Фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением насчет того, как сложится сезон для российских фигуристок.

Об Алине Загитовой

«С Алиной сложно соревноваться, у нее столько званий, она заслужила доброе отношение судей. При этом она так хорошо начала сезон – прекрасные контрольные прокаты, прекрасно выступила на Japan Open. И ведь не дает себе слабинки!

У нее очень сильная программа: ни одного пустого места, сложные заходы, выезды, связка на связке. Очень гармонично, пусть без четверных, но на нее смотришь и думаешь, что, может, и не нужны они».

Об Александре Трусовой

«С ней будет трудно бороться, все это прекрасно понимают. Если Саша будет чисто кататься, то остальным вообще нельзя ошибаться. Еще и делать все необходимо на самые высокие уровни, и дорожки, и вращения, зарабатывать на тройных максимальные плюсы от судей.

Но я не могу сказать, что Трусова на данный момент лидер сборной. Она — умничка, но с ней можно бороться, иначе все бы закончили заниматься фигурным катанием. Все будут работать, стараться, искать свои какие-то преимущества. А они есть у каждого. У Трусовой это пока четверные, но и у остальных есть, что показать».

О финале Гран-при

«Нет человека, который может реально вмешаться в борьбу (россиянок). Рика Кихира,  если очень повезет, сможет пробиться в финал в Гран-при, а остальные места наши девочки отвоюют.

Еще есть Элизабет Турсынбаева, второе место на чемпионате мира — это серьезно. Но она не совсем в форме, пропустит первый этап. Если сможет восстановиться, то составит серьезную конкуренцию», – сказала Бутырская.

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