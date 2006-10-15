Мария Бутырская: «Смотришь на Загитову и думаешь, что, может, четверные ей и не нужны»

Чемпионка мира 1999 года поделилась мнением насчет того, как сложится сезон для российских фигуристок.

Об Алине Загитовой

«С Алиной сложно соревноваться, у нее столько званий, она заслужила доброе отношение судей. При этом она так хорошо начала сезон – прекрасные контрольные прокаты, прекрасно выступила на . И ведь не дает себе слабинки!

У нее очень сильная программа: ни одного пустого места, сложные заходы, выезды, связка на связке. Очень гармонично, пусть без четверных, но на нее смотришь и думаешь, что, может, и не нужны они».

Об Александре Трусовой

«С ней будет трудно бороться, все это прекрасно понимают. Если Саша будет чисто кататься, то остальным вообще нельзя ошибаться. Еще и делать все необходимо на самые высокие уровни, и дорожки, и вращения, зарабатывать на тройных максимальные плюсы от судей.

Но я не могу сказать, что Трусова на данный момент лидер сборной. Она — умничка, но с ней можно бороться, иначе все бы закончили заниматься фигурным катанием. Все будут работать, стараться, искать свои какие-то преимущества. А они есть у каждого. У Трусовой это пока четверные, но и у остальных есть, что показать».

О финале

«Нет человека, который может реально вмешаться в борьбу (россиянок). Рика Кихира, если очень повезет, сможет пробиться в финал в Гран-при, а остальные места наши девочки отвоюют.

Еще есть , второе место на чемпионате мира — это серьезно. Но она не совсем в форме, пропустит первый этап. Если сможет восстановиться, то составит серьезную конкуренцию», – сказала Бутырская.

Расписание Гран-при-2019 по фигурному катанию: где ждать Загитову, Медведеву и Трусову?