Сушинский о потолке зарплат: «Много кто уедет в НХЛ, зарплаты сильно рухнут»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мыслями о потолке зарплат .

«По потолку зарплат на следующий сезон решение принято, тут некуда деваться. Конечно, нас устраивает, что планка будет 1,2 миллиарда рублей. Но, думаю, все равно много кто уедет в , зарплаты сильно рухнут.



Пока я не вижу в нашей команде того, что было в прошлом сезоне. Это связано и с травмами, и с тем, что команда еще не может сплотиться. Все-таки много новых игроков.

На Востоке уровень вырос, мне кажется, а не упал. Смотрите, какой сильный «Ак Барс», поднялась «Сибирь», поднялся «Адмирал», – сказал Сушинский.

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