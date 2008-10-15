U12 отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup (один из крупнейших футбольных турниров для детей в возрасте от 10 до 12 лет – прим. Sports.ru), потому что не хотела надевать футболки с государственной символикой.

Команда участвовала в квалификации турнира, в ходе которой участникам разрешается выступать в клубных цветах. Однако «Барселона» U12 отказалась приехать на финальные матчи, которые прошли на минувших выходных в Каталонии.

«Они должны были надеть испанские футболки. И руководители клуба решили, что «Барселона» не будет выступать на турнире не в клубной форме. Они были непреклонны», – сообщил ведущий радиостанции Cadena SER Catalunya.

Вместо «Барселоны» на турнире выступил , который занял второе место, уступив команде из Мексики. В Danone Nations Cup принимали участие команды из 20 стран.

Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании. В 2017 году был организован референдум по этому вопросу. Вчера Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

«Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку политзаключенных. Также их поддержали защитник клуба Жерар Пике, экс-хавбек «Барсы» Хави и бывший тренер команды Пеп Гвардиола.