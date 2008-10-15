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Тренер «Спартака» Хинкель: «У нашего клуба 25 миллионов болельщиков в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андреас Хинкель болельщики Доменико Тедеско Футбол

Андреас Хинкель, ассистент нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, поделился мнением о работе в российском клубе.

«Мы с Тедеско вновь хотели поработать вместе, так как отлично понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане. В «Спартаке» все сложилось.

Это огромный вызов. Если обратить внимание на историю клуба, быстро понимаешь, что за ней стоит. Это самый популярный клуб в России, у которого более 25 миллионов болельщиков в стране.

Я общался о Москве с Кевином Кураньи. Ему город очень понравился. Это также было важным аспектом для меня: возможность получить новые впечатления, не только в спортивной сфере. Так что это не окраина мира», – отметил Хинкель.

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