Кубок мира по волейболу. Россия разгромила Тунис, Италия против Бразилии и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу разгромила Тунис (3-0) на Кубке мира в Японии и завершила турнир на 6-м месте.

мира по волейболу

Мужчины

Хиросима, Япония

Тунис – Россия – 0-3 (16:25, 16:25, 15:25)

Россия: Подлесных (12), Круглов (10), Яковлев (9), Воронков (9), Филлиппов (9), Гранкин (2).

США – Египет – 3-1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:13)





Польша – Иран – 3-0 (25:18, 25:18, 25:16)





Италия – Бразилия – 9.00





Аргентина – Австралия – 12.00





Япония – Канада – 13.20





Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 0 поражений (29 очков), Польша – 9-2 (28), США – 9-2 (27), Япония – 7-3 (20), Аргентина – 5-5 (16), Россия – 5-6 (15), Италия – 5-5 (14), Иран – 4-7 (12), Канада – 4-6 (11), Египет – 2-9 (8), Австралия – 2-8 (5), Тунис – 1-10 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.