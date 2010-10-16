Станислав Черчесов: «Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьевым дал понять, что матч с командой Бельгии можно воспринимать как лакмусовую бумажку.

– Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами.

– И надо побеждать.

– Надо, хотим. Вот, сравним, потому что при всем уважении к тем командам… Это хорошие команды: и Шотландия, и Кипр. Мы в мое время с ними играли, не могли выиграть. Сам принимал участие. Поэтому не так все просто.

Другое дело, что по большому сказать, а что мы сегодня – будут вот игры с такими командами [как Бельгия].

– Мы же уже и так вышли. Надо для себя побеждать. И для позиции…

– Видите, такое чувство, что вам из раздевалки после матча кто-то сразу передавал. Я сказал, что есть в футболе поговорка: после игры – это уже до игры. После матча с Кипром уже отчет пошел до матча с Бельгией.

Поэтому понятно: душ, пять минут есть там, поулыбаться, пока летите домой, пообниматься. Уже в клубы, все забыли и готовимся опять. Все просто, – сказал Черчесов в эфире канала «Россия».

В первом круге квалификации Евро-2020 сборная Бельгии на своем поле победила россиян со счетом 3:1. Вторая встреча двух команд запланирована на 16 ноября.