«Ростов» возглавил РПЛ и подписал Мамаева, у «Ливерпуля» 7 побед в 7 матчах АПЛ, Коулмен выиграл 100-метровку на ЧМ и другие новости утра

1. В субботних матчах РПЛ «Крылья» разобрались с «Тамбовом», «Ростов» разнес «Динамо», а «Локомотив» в раскалившемся к концу матче одолел «Зенит». Судья Михаил Вилков отменил по голу каждой из команд, в том числе мяч Роберта Мака на 93-й минуте.

В таблице сейчас такой расклад: «Ростов» вышел на 1-е место в РПЛ, «Локо» второй, а «Зенит» опустился на 3-ю строчку. Объясняем, почему так вышло.

2. Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере прямо на матче с «Динамо». Соглашение рассчитано на два года и может быть продлено еще на сезон.

3. АПЛ. «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Шеффилд», одержав 7 побед в 7 турах. «Манчестер «Сити» победил «Эвертон» и отстает на 5 очков. «Челси» был сильнее «Брайтона», а «Тоттенхэм» в меньшинстве дожал «Саутгемптон». Все результаты дня – здесь.

4. В Ла Лиге «Барселона» выиграла у «Хетафе», несмотря на удаление Лангле, а «Реал» и «Атлетико» ничего не забили в мадридском дерби. Команда Зидана вышла на 1-е место в чемпионате, парни Симеоны на третьей строчке, каталонцы отстают от лидера на 2 очка. Другие результаты – тут.

5. КХЛ. «Витязь» победил «Магнитку», «Авангард» уступил «Спартаку». Для «Витязя» это 9-я победа подряд, у «Магнитки» 9 поражений в 11 матчах.

6. ⚡ Американец Кристиан Коулмен выиграл 100-метровку на чемпионате мира-2019. Он показал результат 9,76 – только 5 человек в истории бежали быстрее.

7. Пилот «Феррари Шарь Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при России-2019. Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят пропустил сессию.

8. «Интер» обыграл «Сампдорию», одержав 6 побед в 6 матчах, и вернулся на 1-е место в Серии А. «Ювентус» победил СПАЛ, «Аталанта» забила 4 мяча «Сассуоло». Все результаты дня – тут.

9. Российская теннисистка Дарья Касаткина в трех сетах победила Шуай Пэн в первом круге турнира в Пекине, вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла Алене Остапенко.

София Кенин в трех сетах одолела Гарбинье Мугурусу. Матч закончился в полтретьего ночи по местному времени.

10. «Бавария» победила «Падерборн» и вышла на 1-е место в Бундеслиге, «РБ Лейпциг» проиграл впервые в сезоне. «Лейпциг», «Шальке», «Гладбах» и «Байер» отстают от Мюнхена на 1 очко. Дортмундская «Боруссия» поделила очки с «Вердером» и находится за зоной еврокубков. Все результаты дня – здесь.

11. 🏉 Кубок мира-2019 по регби. Япония обыграла Ирландию, Аргентина победила Тонга, ЮАР разгромила Намибию.

12. «Монако» Александра Головина снова выиграл, одержав две победы подряд с общим счетом 7:2.

13. Выставочные матчи НХЛ. Радулов забил решающий буллит, Бобровский и Василевский были лучшими в очной встрече, гол Наместникова не спас «Рейнджерс» от поражения.

14. Женская сборная России по волейболу победила команду Кении на Кубке мира в Японии и обеспечила себе как минимум бронзовые медали.

15. Российский пилот Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3».

16. «Эдмонтон» не предложил контракт российскому форварду Антону Бурдасову.

17. «Милан» может быть продан владельцу Louis Vuitton за 960 млн евро до конца года. Он готов вернуть Аллегри.

18. Команда «Формулы-1» «Мерседес» уволила четырех сотрудников за травлю коллеги-мусульманина.

19. Российская команда по доте Virtus.pro объявила об изменениях в составе: пришли Resolut1on и Epileptick1d, а Rodjer выставлен на трансфер.

Цитаты дня.

Новичок «Спартака» Алекс Крал: «Уже два или три года слушаю русский рэп. В команде советуют L’One».

Федор Смолов: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно им отдавать первое место и играть за второе».

Андрей Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов».

Максим Траньков: «Смолов заговорил… Бездарность есть бездарность».