КХЛ. «Амур» принимает «Сибирь», «Йокерит» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 сентября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 16.00, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.