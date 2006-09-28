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КХЛ. «Амур» принимает «Сибирь», «Йокерит» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо»

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КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Сибирь 1:0 (1 период)
Дата проведения
28 сентября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Автомобилист
Дата проведения
28 сентября, 16.00, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Динамо Москва
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Спартак
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Арена-Омск»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Металлург Мг
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Салават Юлаев
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Динамо Минск
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Куньлунь
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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