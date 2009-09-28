Российский пилот Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»

Пилот «Према» занял второе место в первой гонке в Сочи и стал чемпионом обновленной «Формулы-3», созданной на основе GP3 и европейской «Формулы-3».

Перед субботней гонкой в Сочи единственным соперником Шварцмана в борьбе за чемпионство оставался его партнер по команде Джехан Дарувала. Российскому гонщику было достаточно финишировать на шестом месте, чтобы обеспечить себе титул. Дарувала, стартовавший со второй позиции, провалил начало гонки и финишировал лишь на шестом месте. Россиянин начал гонку с поул-позиции и пропустил вперед своего напарника Маркуса Армстронга, однако впоследствии вернул себе лидерство. На последнем круге Армстронг обогнал Шварцмана и стал победителем гонки. Третьим финишную черту пересек из «Хайтека», который из-за штрафа переместился на восьмую строчку. В итоге третье место досталось гонщику «Трайдента» Нико Кари.

20-летний пилот из Санкт-Петербурга является членом Академии . В прошлом году он стал третьим в европейской «Формуле-3» и победил в . В этом сезоне Шварцман одержал три победы в «Формуле-3» и восемь раз поднялся на подиум.

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