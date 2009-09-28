🏉 Кубок мира-2019 по регби. Аргентина победила Тонга, Япония встретится с Ирландией, ЮАР против Намибии

28 сентября в Японии на Кубке мира-2019 по регби проходят очередные групповые матчи.
Кубок мира-2019
Япония
Групповой этап
Группа C
Саппоро
Аргентина – Тонга – 28:12 (28:7)
Аргентина: попытки – Монтойя (3), Каррерас, реализации – Урдапиллета (4).
Тонга: попытки – Веайну (2), реализации – Такулуа.
Турнирное положение: Англия – 10 (2), Аргентина – 6 (2), Франция – 4 (1), Тонга - 0 (2), США - 0 (1).
Группа A
Иокогама
Япония – Ирландия – 10.15
Положение в группе: Самоа – 5 очков (1 игра), Ирландия – 5 (1), Япония – 5 (1), Шотландия – 0 (1), Россия – 0 (2).
Группа B
Хигасиосака
ЮАР – Намибия – 12.45
Турнирное положение: Италия - 10 (2), Новая Зеландия - 4 (1), ЮАР - 0 (1), Намибия - 0 (1), Канада - 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби
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