🏉 Кубок мира-2019 по регби. Аргентина победила Тонга, Япония встретится с Ирландией, ЮАР против Намибии

28 сентября в Японии на Кубке мира-2019 по регби проходят очередные групповые матчи.

Кубок мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа C

Саппоро

Аргентина – Тонга – 28:12 (28:7)





Аргентина: попытки – Монтойя (3), Каррерас, реализации – Урдапиллета (4).

Тонга: попытки – Веайну (2), реализации – Такулуа.

Турнирное положение: Англия – 10 (2), Аргентина – 6 (2), Франция – 4 (1), Тонга - 0 (2), США - 0 (1).

Группа A

Иокогама

Япония – Ирландия – 10.15

Положение в группе: Самоа – 5 очков (1 игра), Ирландия – 5 (1), Япония – 5 (1), Шотландия – 0 (1), Россия – 0 (2).

Группа B

Хигасиосака

ЮАР – Намибия – 12.45

Турнирное положение: Италия - 10 (2), Новая Зеландия - 4 (1), ЮАР - 0 (1), Намибия - 0 (1), Канада - 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле