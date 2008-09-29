Максим Траньков: «Смолов заговорил… Бездарность есть бездарность»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал высказывание нападающего Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:0).

«Смолов заговорил… Хвала («спасибо» по-хорватски – прим. Sports.ru) Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере.

Впоследствии Траньков удалил твит.

Смолов на ЧМ-2018 не забил пенальти в послематчевой серии против сборной Хорватии.

Траньков является болельщиком «Зенита». В соцсетях фигурист выкладывал фото с Олегом Шатовым, Константином Зыряновым и видео с Артемом Дзюбой.

Федор Смолов: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно им отдавать первое место и играть за второе»