Кристиан Коулмен выиграл 100-метровку на ЧМ-2019 с результатом 9,76. Только 5 человек в истории бежали быстрее

Американский спринтер Кристиан Коулмен выиграл забег на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Коулмен финишировал с результатом 9,76 секунды. Только пять человек в истории бежали быстрее.

Лучший результат в истории – у ямайского спринтера Усэйна Болта (9,58). На втором месте – американец Тайсон Гэй и еще один представитель Ямайки Йохан Блэйк (9,69). Четвертый результат – у Асафы Пауэла (Ямайка, 9,72), пятый – у Джастина Гэтлина из США (9,74).

На чемпионатах мира только два человека показывали результаты лучше, чем Коулмен сегодня – в 2009 году Болт пробежал стометровку за 9,58, Гэй – за 9,71.

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