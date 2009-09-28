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Кристиан Коулмен выиграл 100-метровку на ЧМ-2019 с результатом 9,76. Только 5 человек в истории бежали быстрее

Теги бег чемпионат мира по легкой атлетике Джастин Гэтлин Тайсон Гэй Асафа Пауэлл Усэйн Болт сборная США рекорды сборная Ямайки Йохан Блэйк Кристиан Коулмен Легкая атлетика

Американский спринтер Кристиан Коулмен выиграл забег на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. 

Коулмен финишировал с результатом 9,76 секунды. Только пять человек в истории бежали быстрее. 

Лучший результат в истории – у ямайского спринтера Усэйна Болта (9,58). На втором месте – американец Тайсон Гэй и еще один представитель Ямайки Йохан Блэйк (9,69). Четвертый результат – у Асафы Пауэла (Ямайка, 9,72), пятый – у Джастина Гэтлина из США (9,74). 

На чемпионатах мира только два человека показывали результаты лучше, чем Коулмен сегодня – в 2009 году Болт пробежал стометровку за 9,58, Гэй – за 9,71. 

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