«Мерседес» уволил четырех сотрудников за травлю коллеги-мусульманина

Команда «Формулы-1» «Мерседес» уволила четырех сотрудников, а также оштрафовала трех человек на базе в английском Брэкли за «проявление расизма».

Как утверждает ESPN со ссылкой на The Sun, четыре сотрудника «Мерседеса» занимались травлей коллеги-мусульманина. Один из инцидентов был связан с опросом на доске для объявлений, в котором принимались ставки на то, когда коллега нарушит свой пост во время Рамадана.

В официальном заявлении по итогам расследования, длившегося с августа, «Мерседес» отметил, что рабочие отношения на базе в Брэкли должны «строиться на взаимном уважении».

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