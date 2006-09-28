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Алекс Крал: «Уже два или три года слушаю русский рэп. В команде советуют L’One»

Теги Спартак премьер-лига Россия Алекс Крал Футбол

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своих предпочтениях в музыке.

– Как проводите свободное время?

– Очень люблю музыку. Так совпало, что уже два или три года слушаю русский рэп. Многих слов не понимаю, но мне нравится, как звучит русский язык.

– Кого именно слушаете?

–MiyaGi, StaFFорд63, Миша Koff, Нурминский. А еще ребята в команде советуют послушать L’One. Говорят, он в полном порядке.

Еще обожаю скорость. До того, как меня отдали в футбол, ходил на картинг и мечтал стать гонщиком «Формулы-1». В итоге перешел в футбол, но страсть к машинам осталась, – сказал Крал.

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