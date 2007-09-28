Андрей Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о востребованности нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.

«Рад и за Сашу, что он нашел работу, и за Пашу. Думаю, он поможет «Ростову».

Интересное наблюдение: обычно люди из тюрьмы выходят и не могут работу найти. А здесь за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь. Это говорит об уровне других российских футболистов.

Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО 17 сентября. Ранее футболисты отбывали заключение по делу о двух драках в центре Москвы.