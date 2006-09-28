Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере на матче с «Динамо»

Полузащитник Павел Мамаев стал игроком .

30-летний хавбек заключил с ростовчанами двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Об этом объявили на стадионе в конце матча 11-го тура с «Динамо».

Мамаев будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.

Ранее футболист успешно прошел медицинское обследование в «Ростове», для него составлен план индивидуальных тренировок.

В сентябре Мамаев вышел из колонии по УДО, после чего контракт с ним расторг «Краснодар», игрок находился в статусе свободного агента.

Мамаев легко впишется в «Ростов»