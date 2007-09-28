Сегодня на ЧМ-2019 разыграют медали в мужской 100-метровке. В полуфиналах побегут Гэтлин, Коулмен и Де Грасс

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе пройдут полуфиналы и финал в мужском беге на 100 м.

Впервые с 2007 года медали будут разыграны без участия 11-кратного чемпиона мира , который завершил карьеру после ЧМ-2017.

Болт выигрывал стометровку на ЧМ-2009, ЧМ-2013 и ЧМ-2015, а в 2017-м стал бронзовым призером, уступив и Кристиану Коулмену. На ЧМ-2011 в Тэгу Усэйн участвовал в финале, но был дисквалифицирован за фальстарт.

Лучшее время в четвертьфиналах на ЧМ-2019 показали американцы Коулмен и Гэтлин, а также южноафриканец Акани Симбине.

Топ-5 результатов в четвертьфинале

1. Кристиан Коулмэн (США) – 9,98

2. Акани Симбине (ЮАР) – 10,01

3. Джастин Гэтлин (США) – 10,06

4. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,07

5. Лямонт Якобс (Италия) – 10,07

Гэтлин был дважды дисквалифицирован за допинг (на год в 2001-м и на четыре года в 2006-м), а Коулмен за последний год пропустил три допинг-теста, но был оправдан американским антидопинговым агентством (USADA). Третий участник сборной США в полуфиналах – Майкл Роджерс – также в 2011 году отбывал 9-месячную дисквалификацию за допинг.

Чемпионат мира-2019

Доха, Катар

Мужчины

100 м

Полуфинал

Начало полуфинала – 18.45 по московскому времени, начало финала – 22.15 по московскому времени

Забег 1

2. Таймир Бернет (Голландия)

3. Бинтянь Су (Китай)

4. Аарон Браун (Канада)

5. Кристиан Коулмен (США)

6. Пауло Андрэ Камило де Оливейра (Бразилия)

7. Лямонт Якобс (Италия)

8. Адам Джемили (Великобритания)

9. Абдул Хаким Сани Браун (Япония)

Забег 2

2. Оджи Эдобурун (Великобритания)

3. Юки Коике (Япония)

4. Йохан Блэйк (Ямайка)

5. Джастин Гэтлин (США)

6. Рэймонд Экевуо (Нигерия)

7. Андре де Грасс (Канада)

8. Эммануэль Матади (Либерия)

9. Се Чжэнье (Китай)

Забег 3

2. Тайквендо Трейси (Ямайка)

3. Йошихиде Кириу (Япония)

4. Зарнел Хьюз (Великобритания)

5. Джимми Вико (Франция)

6. Акани Симбине (ЮАР)

7. Майкл Роджерс (США)

8. Артур Сиссе (Кот-д’Ивуар)

9. Филиппо Торту (Италия)

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Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике