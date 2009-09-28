«Милан» может быть продан владельцу Louis Vuitton за 960 млн евро до конца года. Он готов вернуть Аллегри

Компания Elliott Management, управляющая «Миланом», ведет переговоры о продаже клуба главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, сообщает La Repubblica.

Сумма сделки может составить 960 миллионов евро, что меньше первоначально запрашиваемых 1,2 миллиарда.

Отмечается, что компания Elliott Management хочет избавиться от оказавшегося в ее руках актива после банкротства предыдущего владельца Йонхонга Ли.

Сделка может быть завершена до конца этого года.

Сообщается также, что Арно хочет видеть во главе «Милана» Массимилиано Аллегри, уже работавшего в клубе с 2010 по 2014 годы. На протяжении пяти последних сезонов тренер возглавлял «Ювентус».

Арно занимает четвертую строчку в списке самых богатых людей планеты, уступая лишь основателю Amazon Джеффу Безосу, основателю Microsoft Биллу Гейтсу и магнату Уоррену Баффетту. Состояние Арно оцениваются в 76 млрд долларов, он является самым богатым человеком Европы.

Ранее Louis Vuitton опровергал информацию о переговорах с «Миланом».