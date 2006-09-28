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«Барселона» впервые в сезоне победила на выезде

Теги Барселона Хетафе Ла Лига Футбол

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Хетафе» (2:0).

Команда тренера Эрнесто Вальверде одержала первую выездную победу в сезоне. Ранее было два ничейных исхода и два поражения, включая матчи в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хетафе – Барселона 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Суарес, 0:2 – 49 Фирпо.
ХетафеСория, Джене, Ньом (Кенеди, 46), Бруно Гонсалес, Кукурелья, Джейсон (Портильо, 72), Арамбарри, Максимович, Суарес, Анхель Родригес, Мата (Молина, 58).
Барселонатер Стеген, Лангле, Фирпо, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Ракитич, 80), Карлес Перес (Тодибо, 86), Суарес, Гризманн (Семеду, 75).
Предупреждения:
Бруно Гонсалес (35), Бускетс (44), Лангле (47), Кенеди (63), Максимович (64), Серджи Роберто (77), Кукурелья (90).
Удаление:
Лангле (82).

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