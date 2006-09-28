«Барселона» впервые в сезоне победила на выезде

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Хетафе» (2:0).
Команда тренера Эрнесто Вальверде одержала первую выездную победу в сезоне. Ранее было два ничейных исхода и два поражения, включая матчи в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Джене, Ньом (Кенеди, 46), Бруно Гонсалес, Кукурелья, Джейсон (Портильо, 72), Арамбарри, Максимович, Суарес, Анхель Родригес, Мата (Молина, 58).
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Барселона –
тер Стеген, Лангле, Фирпо, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Ракитич, 80), Карлес Перес (Тодибо, 86), Суарес, Гризманн (Семеду, 75).
- Предупреждения:
- Бруно Гонсалес (35), Бускетс (44), Лангле (47), Кенеди (63), Максимович (64), Серджи Роберто (77), Кукурелья (90).
- Удаление:
- Лангле (82).