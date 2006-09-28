«Барселона» впервые в сезоне победила на выезде

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Хетафе» (2:0).

Команда тренера Эрнесто Вальверде одержала первую выездную победу в сезоне. Ранее было два ничейных исхода и два поражения, включая матчи в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги