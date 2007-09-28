Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

7-й тур Ла Лиги открылся матчем «Вильярреала» и «Бетиса» (5:1).
В субботу «Барселона» в гостях сыграет с «Хетафе». Центральной встречей тура станет мадридское дерби – «Атлетико» примет «Реал».
Завершится тур в воскресенье матчем «Севилья» – «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании
7-й тур
- Дата проведения
- 28 сентября, 14.00, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес, Ибаи Гомес, Муниаин, Уильямс.
- Дата проведения
- 28 сентября, 17.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 29 сентября, 13.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 сентября, 15.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 39 Токо-Экамби, 1:1 – 48 Эмерсон, 2:1 – 68, пенальти Касорла, 3:1 – 76 Токо-Экамби, 4:1 – 90 Жерар Морено, 5:1 – 90 Чуквуэзе.
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Вильярреал –
Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Замбо-Ангисса, Жерар Морено, Касорла (Тригерос, 85), Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 57), Токо-Экамби (Онтиверос, 80).
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Бартра, Феддаль, Педраса (Тельо, 75), Хоакин (Лайнес, 80), Вильям Карвалью, Каналес, Морено, Морон (Рауль Гарсия, 79), Иглесиас.
- Предупреждения:
- Мойсес Гомес (22), Хоакин (53), Кинтилья (63), Феддаль (66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.