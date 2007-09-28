Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

7-й тур Ла Лиги открылся матчем «Вильярреала» и «Бетиса» (5:1).

В субботу в гостях сыграет с «Хетафе». Центральной встречей тура станет мадридское дерби – примет «Реал».

Завершится тур в воскресенье матчем – «Реал Сосьедад».

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7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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