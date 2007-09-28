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Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

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7-й тур Ла Лиги открылся матчем «Вильярреала» и «Бетиса» (5:1).

В субботу «Барселона» в гостях сыграет с «Хетафе». Центральной встречей тура станет мадридское дерби – «Атлетико» примет «Реал».

Завершится тур в воскресенье матчем «Севилья» – «Реал Сосьедад».

Чемпионат Испании

7-й тур

Атлетик – Валенсия
Дата проведения
28 сентября, 14.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
АтлетикУнаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес, Ибаи Гомес, Муниаин, Уильямс.
ВаленсияСиллессен, Диакаби, Гарай, Коста, Васс, Коклен, Ферран Торрес, Черышев, Парехо, Макси Гомес, Родриго.

 

Хетафе – Барселона
Дата проведения
28 сентября, 17.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Гранада – Леганес
Дата проведения
28 сентября, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Реал Мадрид
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Вальядолид
Дата проведения
29 сентября, 13.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Сельта
Дата проведения
29 сентября, 15.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Мальорка
Дата проведения
29 сентября, 17.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Осасуна
Дата проведения
29 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Реал Сосьедад
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Бетис 5:1 (1:0, 4:1)
Дата проведения
27 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39 Токо-Экамби, 1:1 – 48 Эмерсон, 2:1 – 68, пенальти Касорла, 3:1 – 76 Токо-Экамби, 4:1 – 90 Жерар Морено, 5:1 – 90 Чуквуэзе.
ВильярреалАсенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Замбо-Ангисса, Жерар Морено, Касорла (Тригерос, 85), Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 57), Токо-Экамби (Онтиверос, 80).
БетисРоблес, Эмерсон, Бартра, Феддаль, Педраса (Тельо, 75), Хоакин (Лайнес, 80), Вильям Карвалью, Каналес, Морено, Морон (Рауль Гарсия, 79), Иглесиас.
Предупреждения:
Мойсес Гомес (22), Хоакин (53), Кинтилья (63), Феддаль (66).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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