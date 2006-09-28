Судья Вилков отменил гол Мака «Локомотиву» на 93-й минуте с помощью VAR

«Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

На 93-й минуте полузащитник гостей Роберт Мак забил гол, сравняв счет в матче.

Однако главный арбитр матча Михаил Вилков после просмотра видеоповтора не засчитал взятие ворот.

Причиной отмены гола стало нарушение правил со стороны Мака: перед ударом мяч попал ему в руку.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Судья Вилков отменил гол «Локомотива» в матче с «Зенитом» с помощью VAR

Федор Смолов: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно им отдавать первое место и играть за второе»

Семин после гола в ворота «Зенита» показал жест VAR