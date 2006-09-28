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Судья Вилков отменил гол Мака «Локомотиву» на 93-й минуте с помощью VAR

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Михаил Вилков Роберт Мак видеоповторы Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. 

На 93-й минуте полузащитник гостей Роберт Мак забил гол, сравняв счет в матче.

Однако главный арбитр матча Михаил Вилков после просмотра видеоповтора не засчитал взятие ворот.

Причиной отмены гола стало нарушение правил со стороны Мака: перед ударом мяч попал ему в руку.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Судья Вилков отменил гол «Локомотива» в матче с «Зенитом» с помощью VAR

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