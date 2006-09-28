Судья Вилков отменил гол Мака «Локомотиву» на 93-й минуте с помощью VAR

«Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.
На 93-й минуте полузащитник гостей Роберт Мак забил гол, сравняв счет в матче.
Однако главный арбитр матча Михаил Вилков после просмотра видеоповтора не засчитал взятие ворот.
Причиной отмены гола стало нарушение правил со стороны Мака: перед ударом мяч попал ему в руку.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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