«Локомотив» победил «Зенит» и вышел на 2-е место в РПЛ

В 11-м туре Премьер-лиги «Локомотив» победил «Зенит» (1:0).
Команда тренера Юрия Семина вышла на 2-е место в РПЛ.
У «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» равное количество очков, но по личным встречам лучшие показатели у «Ростова», а «Локо» опережает «Зенит».
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 48 Крыховяк.
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Серкейра, Чорлука, Игнатьев, Жоау Мариу, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Хеведес, Смолов (Коломейцев, 90).
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Зенит –
Лунев, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Оздоев, Барриос, Караваев, Дзюба, Азмун (Кузяев, 60), Дриусси (Сутормин, 82).