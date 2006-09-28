«Локомотив» победил «Зенит» и вышел на 2-е место в РПЛ

В 11-м туре Премьер-лиги «Локомотив» победил (1:0).

Команда тренера Юрия Семина вышла на 2-е место в РПЛ.

У «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» равное количество очков, но по личным встречам лучшие показатели у «Ростова», а «Локо» опережает «Зенит».

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги