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«Локомотив» победил «Зенит» и вышел на 2-е место в РПЛ

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Футбол

В 11-м туре Премьер-лиги «Локомотив» победил «Зенит» (1:0).

Команда тренера Юрия Семина вышла на 2-е место в РПЛ.

У «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» равное количество очков, но по личным встречам лучшие показатели у «Ростова», а «Локо» опережает «Зенит».

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию.

Локомотив – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
28 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 48 Крыховяк.
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Серкейра, Чорлука, Игнатьев, Жоау Мариу, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Хеведес, Смолов (Коломейцев, 90).
ЗенитЛунев, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Оздоев, Барриос, Караваев, Дзюба, Азмун (Кузяев, 60), Дриусси (Сутормин, 82).
Предупреждения:
Крыховяк (20), Кузяев (83), Барриос (85), Ракицкий (90).

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