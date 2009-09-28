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Кубок мира по волейболу (жен). Россия победила Кению, Китай против Сербии, другие матчи

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Сегодня женская сборная России по волейболу играет с командой Кении на Кубке мира в Японии. 

Кубок мира

Япония

Женщины

9-й тур

Осака

Россия – Кения – 3-0 (25:16, 25:21, 25:22)

Россия: Гончарова (25), Королева (10), Парубец (6), Лазарева (6), Ефимова (5), Воронкова (3), Лазаренко (1), Халецкая (1), Бровкина (1).

Южная Корея – Бразилия – 3-1 (25:23, 18:25, 25:20, 25:21)

Доминиканская Республика – Голландия – 3-2 (25:23, 25:22, 25:27, 18:25, 15:4)
 

Камерун – США – 0-3 (19:25, 15:25, 5:25)

Китай – Сербия – 3-0 (25:14, 25:21, 25:16)

Япония – Аргентина – 13.20

Турнирное положение: Китай – 10 побед – 0 поражений (29 очков), США – 9-1 (25), Россия – 8-2 (22), Корея – 6-4 (18), Бразилия – 6-4 (18), Голландия – 5-5 (17), Доминиканская Республика – 5-5 (14), Сербия – 4-6 (13), Япония – 4-5 (13), Аргентина – 2-7 (5), Камерун – 0-10 (2), Кения – 0-10 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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