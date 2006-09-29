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НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» играет с «Баффало», «Айлендерс» против «Рейнджерс»

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В НХЛ продолжаются выставочные матчи.

НХЛ

Выставочные матчи

Бостон – Чикаго – 6:1 (4:0, 2:1, третий период)

1:0 – 11 Дебраск (Курали)

2:0 – 12 Койл

3:0 – 15 Дебраск (Крюг, Пастрняк), ГБ

4:0 – 18 Пастрняк (Крюг, Маршанд), ГБ

5:0 – 28 Пастрняк (Клифтон)

5:1 – 31 Курашев

6:1 – 33 Кульман (Дебраск, Койл)

7:1 – 41 Пастрняк (Крюг, Раск)

8:1 – 53 Дебраск (Койл, Ричи)

8:2 – 59 Содерлунд

Питтсбург – Баффало – 2:1 (0:0, 2:1, третий период)

1:0 – 28 Хернквист (Бьюгстэд, Шульц)

2:0 – 29 Раст (Астон-Риз, Шульц)

2:1 – 31 Сканделла (Йокихарью, Лазар)

Даллас – Колорадо – 01:00

Айлендерс – Рейнджерс – 02:00

Монреаль – Оттава – 02:00

Тампа-Бэй – Флорида – 02:00

Торонто – Детройт – 02:00

Калгари – Эдмонтон – 04:00

Анахайм – Аризона – 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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