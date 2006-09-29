НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» играет с «Баффало», «Айлендерс» против «Рейнджерс»

В НХЛ продолжаются выставочные матчи.
НХЛ
Выставочные матчи
Бостон – Чикаго – 6:1 (4:0, 2:1, третий период)
1:0 – 11 Дебраск (Курали)
2:0 – 12 Койл
3:0 – 15 Дебраск (Крюг, Пастрняк), ГБ
4:0 – 18 Пастрняк (Крюг, Маршанд), ГБ
5:0 – 28 Пастрняк (Клифтон)
5:1 – 31 Курашев
6:1 – 33 Кульман (Дебраск, Койл)
7:1 – 41 Пастрняк (Крюг, Раск)
8:1 – 53 Дебраск (Койл, Ричи)
8:2 – 59 Содерлунд
Питтсбург – Баффало – 2:1 (0:0, 2:1, третий период)
1:0 – 28 Хернквист (Бьюгстэд, Шульц)
2:0 – 29 Раст (Астон-Риз, Шульц)
2:1 – 31 Сканделла (Йокихарью, Лазар)
Даллас – Колорадо – 01:00
Айлендерс – Рейнджерс – 02:00
Монреаль – Оттава – 02:00
Тампа-Бэй – Флорида – 02:00
Торонто – Детройт – 02:00
Калгари – Эдмонтон – 04:00
Анахайм – Аризона – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское