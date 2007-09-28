«Витязь» одержал 9-ю победу подряд. У «Магнитки» 9 поражений в 11 матчах

«Витязь» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б) в матче чемпионата .

Подмосковный клуб продлил победную серию до девяти игр. Это новый клубный рекорд.

Магнитогорцы потерпели третье поражение подряд. В 11 матчах команда одержала всего две победы. При тренере Илье Воробьеве «Магнитка» одержала одну победу в восьми встречах.

«Витязь» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 11 матчах. расположилась на последнем месте в таблице Восточной конференции, имея на счету 6 баллов.

Обалдеть, «Витязь» – лидер КХЛ: у него супербольшинство, тренер из системы СКА и бывшая звезда «Вашингтона»