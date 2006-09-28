Гран-при России-2019. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят пропустил сессию

В 15:00 по московскому времени в Сочи стартовала квалификация к Гран-при России «Формулы-1».

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Квалификация «Формулы-1» в Сочи: «Феррари» – фаворит, у Квята уже проблемы

Гран-при России

Сочи Автодром, Сочи

28 сентября 2019 года

Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,628

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,402

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,425

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,682

5. Валттери Боттас («Мерседес») +1,004

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,594

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,661

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,673

9. Ромен Грожан («Хаас») +1,889

10. Даниэль Риккардо («Рено») +2,033

Выбыли после второго сегмента:

11. Пьер Гасли («Торо Россо»)

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Роберт Кубица («Уильямс»)

19. Алекс Албон («Ред Булл»)

20. Даниил Квят («Торо Россо») – не участвовал в квалификации

Гран-при России-2019. 1-я практика. Леклер – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, у Квята отказал мотор

Гран-при России-2019. 2-я практика. Ферстаппен – первый, Леклер – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й

Гран-при России-2019. 3-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, у Квята опять проблемы с машиной