Гран-при России-2019. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят пропустил сессию

В 15:00 по московскому времени в Сочи стартовала квалификация к Гран-при России «Формулы-1».
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Квалификация «Формулы-1» в Сочи: «Феррари» – фаворит, у Квята уже проблемы
Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
28 сентября 2019 года
Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,628
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,402
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,425
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,682
5. Валттери Боттас («Мерседес») +1,004
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,594
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,661
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,673
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,889
10. Даниэль Риккардо («Рено») +2,033
Выбыли после второго сегмента:
11. Пьер Гасли («Торо Россо»)
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Роберт Кубица («Уильямс»)
19. Алекс Албон («Ред Булл»)
20. Даниил Квят («Торо Россо») – не участвовал в квалификации
Гран-при России-2019. 1-я практика. Леклер – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, у Квята отказал мотор
Гран-при России-2019. 2-я практика. Ферстаппен – первый, Леклер – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й
Гран-при России-2019. 3-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, у Квята опять проблемы с машиной