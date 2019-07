Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.

Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место.

Месси был удален в первом тайме, а затем не вышел получать медаль. На командном фото после завершения церемонии его также не было.

Lionel Messi refused to turn up to Argentina’s medal ceremony after being sent off against Chile 😬#CopaAmerica pic.twitter.com/FjjoNEzkRz