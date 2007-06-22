Понсе в «Спартаке», Дзагоев остался в ЦСКА, Торрес завершил карьеру, Подколзин – 10-й на драфте НХЛ и другие новости утра

1. «Спартак» приобрел 22-летнего форварда «Ромы» Понсе. То ли за 9 млн евро, то ли за 3+3 млн.

2. Драфт НХЛ. «Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером, «Рейнджерс» – Какко под вторым, «Ванкувер» – Подколзина под 10-м.

3. Трансферы. Неймар принял все условия «Барселоны», чтобы вернуться в клуб, а каталонцы предлагают за него 100 млн евро и Коутиньо. «Зенит» может подписать бразильца Лоди или Альберто Морено на левый фланг обороны. В ЦСКА появится еще один хорват. Об этих и других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Это была славная охота. «Эль Ниньо» выиграл все на уровне клубов и сборных.

5. «Зенит» ударно начал предсезонку, разорвав в товарищеском матче «Ваккер». По два гола австрийцам забили Заболотный и Шатов. «Динамо» разгромило «Рудар».

6. Дзагоев остается в ЦСКА, он продлил контракт на 2 года. А вот Самедов покидает «Крылья Советов».

7. Кубок Африки. Египет с Мо Салахом в матче открытия переиграл Зимбабве (1:0).

8. Теннис. Медведев в Лондоне в шестой раз в сезоне вышел в 1/2 финала. Федерер пробился в полуфинал в Галле, Хачанов выбыл. Гергес, Барти, Стрыцова сыграют в 1/2 финала в Бирмингеме, Остапенко – нет.

9. Кубок Америки. Сборная Чили обыграла Эквадор (2:1).

10. Хоккей. ЦСКА и «Спартак» перешли на финский размер площадки: только 7 из 24 команд в КХЛ пока остаются на европейских площадках. «Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады Мацека. НХЛ изменила правила использования видеопросмотра и случаев подачи протеста тренером.

11. Лига наций. Мужская сборная России по волейболу переиграла Германию в первом матче бразильского тура.

12. Хэмилтон, Боттас и Леклер оккупировали подиум во время 1-й и 2-й практики на Гран-при Франции. Стюарды не наказали Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном.

Сироткин стал резервным гонщиком «Макларена». Квят получит более 15 позиций штрафа за замену элементов силовой установки.

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