💳«Спартак» купил Понсе, Неймар принял условия «Барсы», Дзагоев остался в ЦСКА. Трансферный дайджест Sports.ru📰

1. В «Спартак» перешел форвард «Ромы» Понсе. За 22-летнего аргентинца уплатили 9 млн евро, по другой версии – меньше: 3 млн евро и 3 млн в виде бонусов. Москвичи также ведут активные переговоры о переходе Мирзова, цена вопроса – 3,5 млн евро.

2. Неймар принял все условия «Барселоны», чтобы состоялось его возвращение из «ПСЖ». Одно из них – сокращение зарплаты. Кстати, «Реал» не будет бороться за Неймара. Коутиньо готов перейти в «ПСЖ», каталонцы предлагают его и 100 млн евро за Неймара.

3. Левый защитник «Атлетико Паранаэнсе» Лоди согласовал контракт с «Зенитом», трансфер оценивается минимум в 21 млн евро. Это инсайд от Нобеля Арустамяна. Другой вариант «Зенита» – экс-защитник «Ливерпуля» Альберто Морено.

4. ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым на 2 года. Он остается (с). Еще клуб близок к аренде 22-летнего хорватского защитника Шарлии с правом выкупа. Замена несговорчивому Бекао?

К слову, Бекао подписался и отписался от аккаунта «Спартака» в инстаграме. Самый быстрый трансфер в истории РПЛ. Прямо как на легендарной гифке с Абрахамом Симпсоном :)

5. Родри решил перейти в «Манчестер Сити», а не в «Баварию». Парень хочет поработать с Пепом.

6. Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры: трансфер в карьеру тренера или менеджера. Самедов может последовать его примеру? Он покинул «Крылья Советов», Саше 34 года.

7. Петр Чех стал техническим советником в «Челси». А о назначении Лэмпарда лондонцы сообщат на следующей неделе.

8. «Реал» предлагал за Феликса 80+50 млн евро (больше суммы отступных!), но «Бенфика» и игрок отказались. Скоро португалец пропишется в «Атлетико».

9. «МЮ» готов продать Лукаку за 75 млн фунтов. «Интер» пытается наскрести денег на большого бельгийца, но им пока не хватает.

10. «Аталанта» выкупила Муриэля у «Севильи» за 15 млн евро. Колумбиец из-за травмы пропускает Кубок Америки, зато хоть в Лиге чемпионов поиграет.

11. «Урал» подписал польского защитника Аугустыняка и выкупит нападающего Панюкова у «Зенита» за 300 тысяч евро, но у петербуржцев останется опция обратного выкупа игрока.