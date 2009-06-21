Денис Панкратов: «Я выиграл по-честному, но я ел мельдоний. Так что же, я сволочь теперь?»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал о сложностях в пропаганде чистого олимпизма.

«Мы начнем преподавать светлое и доброе, а потом на Олимпиаде окажется, что каждый второй на допинге. Нет, тут надо сразу что-то в консерватории менять. Либо берем за основу идеалы Кубертна, либо идем к коммерциализации. И от того, какой путь выберем, зависит, что вкладывать в детей. Если мы за коммерциализацию, то детям надо вкладывать мысль о том, что путь к Олимпиаде – это социальный лифт.



- И тогда надо развивать бренд «TeamRussia» точно так же, как развиваются бренды «Team GB» и «TeamUSA»?



- А он сейчас и развивается. И прекрасно развивается. И я рад, что развивается.



- Но неужели нельзя пропагандировать чистый олимпизм и продвигать бренд «TeamRussia», увеличивая возможности ОКР?



- Нельзя. Бессмысленно рассказывать чистую и светлую историю олимпизма человеку, у которого в голове те боги, которые выиграли и озолотились. Вот как относиться к тому же Лэнсу Армстронгу? Победил рак и потом выступал на высшем уровне. Круть. А что потом произошло?

Если ребенку рассказывать про Армстронга, то он герой или не герой? Армстронг признался, что употреблял допинг. А был ли это допинг? Я сегодня даже боюсь говорить о своих достижениях. Да, я выиграл по-честному, но я ел мельдоний. Он был у нас в каждодневном рационе. Сейчас он запрещен. Так что же, я сволочь теперь?



- Нет, потому что законы меняются. Сегодня можно, завтра нельзя.



- А как это детям объяснить? Они – чистый лист. И ты на нем либо пишешь светлое и доброе, называя это олимпизмом, либо пишешь, что главное – это деньги, и победа на Олимпиаде – то, что обеспечит деньгами и славой. Я за олимпизм. Такой, в котором никому не известный человек из глубинки приезжает на Игры и оказывается суперспортсменом, творящим чудеса.

А когда мы четыре года изо дня в день наблюдаем за тем, как кто-то мучительно пашет, а потом побеждает или проигрывает, это не олимпизм. Это коммерция. Поэтому еще раз повторю, давайте определимся. Либо олимпийское движение – это путь к материальному благополучию, но туда явно дойдут не все. Либо это путь бессребренников. Путь невыгодный, но очень добрый.

И так, наверное, и нужно воспитывать детей. Заметьте, самые красивые олимпийские истории происходят как раз в тех видах спорта, которыми никто почти не интересуется. Мне вот нравится история про Ларису Ильченко, ставшую чемпионкой в своем чуть ли не последнем заплыве. Но я не в том возрасте, чтобы верить, что от сломанных нами копий что-то изменится. Оно как-то выстроится само.

Современное общество, что российское, что американское, что любое другое, больше расположено к коммерции. К материальному успеху. Не зря же МОК разворачивается сейчас именно туда. Мне немножко жаль, но ладно. А то замечательное и вечное, что создавалось древними греками и возрождалось Кубертеном, где-нибудь да останется. Пускай на уровне районных соревнований, пускай на первенстве водокачки. Но оно будет», – сказал Панкратов.