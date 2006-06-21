«Атлетико» купил Льоренте у «Реала», «Краснодар» подписал де Вильену, Уильямсон – первый номер драфта НБА и другие новости утра

1. «Краснодар» подписал хавбека де Вильену из «Фейеноорда» за 9 млн евро.

2. Драфт НБА. «Новый Орлеан» выбрал под первым номером форварда Зайона Уильямсона из университета Дьюка.

3. Трансферы. «Атлетико» купил Маркоса Льоренте у «Реала» за 40 млн евро. Виталий Денисов перешел в «Рубин». «Спартак» предложил 15 млн евро за хавбека «Лейпцига» Бруму и готов платить игроку 2 млн евро в год. Паредес может вернуться в «Зенит». О других сделках дня читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Загитова хотела спросить Путина во время «Прямой линии» о крупных соревнованиях в России. Она провела в студии 4 часа, но не получила ответа и удалила пост из инстаграма о прямой линии с президентом.

5. Футбол. Зинченко продлил контракт с «Ман Сити» до 2024 года. Рауль возглавил «Кастилью». «Аякс» подписал соглашение с тренером тен Хагом до 2022 года.

6. Медведева и Трусова выступят на Гран-при в Канаде и России, Косторная и Загитова – во Франции и Японии. Коляда примет участие в Гран-при Канады и Японии, Самарин – Франции и России. Синицина и Кацалапов заявлены на Гран-при Китая и России, Степанова и Букин – США и Японии. Тарасова и Морозов выступят на Гран-при в России и Канаде, Забияко и Энберт – в США и Франции.

7. Шарапова, не игравшая с февраля, уступила Кербер (в 4-й раз подряд) во втором круге в Мальорке. Медведев вышел в 1/4 финала в Лондоне. Федерер пробился в четвертьфинал в Галле.

8. Кубок Америки. Уругвай сыграл вничью с Японией.

9. Три игрока сборной Никарагуа сняли проституток после 0:4 от Коста-Рики на Кубке КОНКАКАФ. Парней поймали с поличным и убрали из команды.

10. Женская сборная России по волейболу проиграла Голландии в заключительном матче группового этапа Лиги наций и, потерпев 12 поражений на турнире, не вышла в «Финал шести».

11. Бельерин поучаствовал в показе Louis Vuitton. Стоит взглянуть на его наряд :)

12. Из московской лаборатории передано 110 тысяч файлов в независимый легкоатлетический орган. Результаты проверки передадут в IAAF.

Цитаты дня:

Леонид Федун: «Аленичева не было в моем списке приоритетов. Я склонялся к Бердыеву и Гончаренко»

Кириос себе во время матча: «Конечно, если до трех утра играть в FIFA – на что ты рассчитывал?»

Артем Дзюба: «Большая благодарность Путину за популяризацию футбола»

Лионель Месси: «Будет безумием, если Аргентина не выйдет из группы»