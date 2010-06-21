НХЛ изменила правила использования видеопросмотра и случаев подачи протеста тренером

объявила об изменениях в правилах, касающихся использования видеопросмотра и случаев подачи протеста тренером.

Ранее тренер мог подать протест в случае офсайда или помехи вратарю, но по новым правилам сделать это можно будет и при других незафиксированных нарушениях.

В частности, речь идет о попадании шайбы в оградительную сетку, передаче партнеру при игре высоко поднятой клюшкой, передаче рукой и так далее.

Отныне у тренеров не будут отбирать тайм-ауты за неудачные протесты, однако команда будет наказана малым штрафом за затяжку времени в случае неудачного запроса, а за каждый последующий неудачный протест – двойным малым штрафом.

НХЛ также обяжет судей просматривать видео по решениям с большими штрафами (не за драки), матч-штрафами и двойными малыми штрафами за игру высоко поднятой клюшкой.

Арбитр будет должен пересмотреть повтор эпизода с большим штрафом или матч-штрафом и либо подтвердить свое решение, либо уменьшить степень наказания до малого штрафа. Однако ему не будет позволено отменить наказание полностью.

Что касается двойных малых штрафов за игру высоко поднятой клюшкой, то арбитр по своему усмотрению сможет пересмотреть повтор эпизода. Если выясняется, что правила нарушал не тот игрок, который был наказан удалением, рефери сможет изменить свое решение.

Изменения были одобрены генеральными директорами клубов после утверждения советом директоров лиги и Ассоциацией игроков НХЛ. Они вступят в силу уже в следующем сезоне.