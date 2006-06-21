Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Нападающий «Саган Тосу» больше не будет играть в футбол.

35-летний испанец объявил о завершении карьеры футболиста. В воскресенье, 23 июня, Торрес проведет прощальную пресс-конференцию.

Торрес наиболее известен по выступлениям за «Атлетико», воспитанником которого является, и «Челси».

С «Атлетико» он выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал , с «Челси» – выигрывал ЛЧ и ЛЕ, а также Кубок Англии.

В составе сборной Испании Торрес провел 110 матчей, в которых забил 38 голов. С национальной командой он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.