Стюарды на Гран-при Франции не наказали Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием и Макса Ферстаппена.

Хэмилтон допустил ошибку во второй практике и вернулся на трассу, чуть не столкнувшись с Ферстаппеном, которому пришлось самому покинуть пределы трека, чтобы избежать столкновения.

Тем не менее, изучив все обстоятельства стюарды не нашли причин для штрафа по итогам данного инцидента.

Согласно заявлению стюардов, оба пилота согласились с тем, что ситуация не несла в себе потенциальную опасность и не навредила Ферстаппену. Оба пилота также признали, что действовали в условиях ограниченного обзора, а угол, под которым находилась машина Хэмилтона, помешал британцу вовремя увидеть приближающийся болид соперника. При этом Хэмилтон возвращался на трассу очень медленно.

Стюарды расследуют инцидент с участием Хэмилтона и Ферстаппена во второй практике