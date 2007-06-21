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Лига наций. Россия встретится с Германией, Иран обыграл Португалию и другие матчи

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В ночь с 21 на 22 июня сборная России по волейболу встретится с командой Германии в рамках четвертой недели мужской Лиги наций. 

Лига наций

Мужчины

4-я неделя

22 июня

Куяба, Бразилия

Германия – России – 0.00

Бразилия – Болгария – 3.00 

21 июня

Ардебиль, Иран

Франция – Австралия – 3-0 (25:23, 25:22, 25:22)

Иран – Португалия – 3-1 (23:25, 27:25, 25:17, 25:18)

Милан, Италия

Польша – Аргентина – 18.00

Италия – Сербия – 21.00

22 июня

Хофман Эстейтс, США

Канада – Китай – 1.00

США – Япония – 4.00

Турнирное положение: Иран – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Бразилия – 8-1 (22), Франция – 7-3 (22), Италия – 7-2 (21), Россия – 7-2 (20), США – 5-4 (16), Польша – 5-4 (15), Канада – 4-5 (12), Сербия – 5-4 (13), Аргентина – 4-5 (12), Япония – 4-5 (10), Болгария – 3-6 (8), Португалия – 2-8 (7), Германия – 2-7 (6), Австралия – 1-9 (7), Китай – 1-8 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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